Endlich eine Bodenbildung in der Tencent-Aktie? In der Regel ist oftmals zumindest eine Gegenbewegung in einer Aktie zu beobachten, die sich vom Top um rund die Hälfte verbilligt hat. Von einem Top noch im Februar 2021 bei rund 100 US-Dollar ist der Wert bis auf 55 US-Dollar gerutscht.

zur Originalmeldung