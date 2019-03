Tencent Aktie: Interesse an Metro?

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Tencent verfolgt. Leonhard Kringel hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Die Gerüchte nach denen Tencent an der Übernahme der China-Aktivitäten des Handelsriesen Metro interessiert sein könnte haben zu einem Kursanstieg geführt. Doch was ist dran an den Gerüchten? Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.