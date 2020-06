Bei der Tencent-Aktie sind die Bullen in der vergangene Woche daran gescheitert, einen Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch vom 13. Mai bei 54,22 Euro zu vollziehen. Bis zum Donnerstagmorgen sah es zeitweilig so aus, als könne der Angriff der Käufer erfolgreich sein, denn es gelang, den Tencent-Kurs in der Spitze bis auf 50,82 Euro ansteigen zu lassen.

