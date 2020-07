Tencent Aktie: Diese Kursziele sind wahrscheinlich!

Tencent Aktie: Nachdem das Wertpapier über die 50,00 Euro Marke ausgebrochen ist, gibt es kein Halten mehr. So ist der Kurs in der vergangenen Handelswoche von einem Hoch zum nächsten geeilt. Legt man das Fibonacci-Werkzeug an die Bewegung seit 2018 an, dann erhält man bei der 161,8 % Marke ein Kursziel von ca. 65 Euro. Aber auch das 200 % Ziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung