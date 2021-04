Tencent-Aktie: Crash statt Rallye

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Die Tencent-Aktie bildete am 15. Februar bei 82,65 Euro ein neues Allzeithoch aus und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese erreichte Ende Februar den 50-Tagedurchschnitt. Er blieb auch in der ersten Märzhälfte stark umkämpft, wurde aber schließlich doch unterschritten.

Im Tief fiel die Aktie daraufhin bis zum 24. März auf 64,69 Euro zurück. Hier startete eine neue Aufwärtsbewegung.



