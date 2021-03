Tencent Aktie: Chinas Kartellbehörde bestraft für vergangene Investitionen!

Die Kartellbehörde in China hat einige seiner Tech-Majors, darunter Tencent Holdings Ltd (OTC: TCEHY), Baidu Inc (NASDAQ:BIDU), ByteDance Ltd und Didi Chuxing, für vergangene Akquisitionen und Investitionen, da sie ihre Restriktionen für den Technologiesektor verschärft hat, berichtet Bloomberg unter Berufung auf eine Erklärung der Regulierungsbehörde.

Pony Ma’s Tencent wurde mit einer Geldstrafe von 77.000 Dollar (500.000 Yuan) für seine 2018 getätigte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung