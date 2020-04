Tencent Aktie: Am Widerstandsband zunächst gescheitert!

Die Tencent-Aktie hatte immer wieder Mühe, über die Marke von 47,00 Euro anzusteigen. Schon am 13. Januar kamen die Bullen über 47,11 Euro nicht hinaus. Auch im März und im April endeten Anstiege bei 46,89 und 46,57 Euro. Auch in der Vorwoche stoppte die Aufwärtsbewegung am Freitag auf dem Niveau von 46,52 Euro.

Das Widerstandsband zwischen 46,52 und 47,11 Euro ...



