Tencent-Aktie: Alles beim Alten!

Chinesische Aktien entpuppten sich im Handel am Mittwoch als die großen Gewinner. Besonders Titel mit Bezug zum Internet schossen nur so in die Höhe, bei Tencent konnten Zugewinne von rund 28 Prozent verzeichnet werden. Zu verdanken haben Anleger das einer eher unscheinbaren Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur von China.

Jene meldete, dass die Regierung in Peking weiterhin daran interessiert sei, chinesische Aktien auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung