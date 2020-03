Tencent: Der Abwärtstrend muss gebrochen werden!

Die Tencent-Aktie setzte am Freitag zu einer kräftigen Erholung an. Es gelang den Käufern, die Aktie von den am Vortag erreichten Tiefs bei 37,22 Euro zu lösen und in einem sehr volatilen Handel in der Spitze bis auf 43,07 Euro vorzudringen. Aus dem Handel ging der Wert am Abend mit einem Wochenschlusskurs von 40,94 Euro.

Die jüngste Entwicklung deutet darauf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung