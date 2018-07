Tempur Sealy: Kommt jetzt der Hammer?

Der Tempur Sealy-Schlusskurs wurde am 20.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 53,98 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".Unsere Analysten haben Tempur Sealy nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,15 ist die Aktie von Tempur Sealy auf Basis der heutigen Notierungen 31 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Home & Office Products" (32,21) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

