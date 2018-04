Templeton Growth Funds: Dieser ETF ist ein Hammer!

Der Templeton Growth Funds ist ein ETF, der schon seit vielen Jahren an den Börsen für Furore sorgt. Der Fonds bemisst sich am MSCI World und investiert damit weltweit in Aktien. Aktuell ist der Fonds relativ nahe an seinem Allzeithoch 18,20 vom 23. Januar 2018 und damit letztlich in guter Verfassung. Charttechnisch jedoch ist der kurzfristige Aufwärtstrend gebremst.

Die Kostenstruktur

Der Fonds könnte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.