Templeton Growth ETF: Prominenter Fonds mit gutem Lauf!

Wer weltweit in Aktien investieren möchte, findet im Templeton Growth ETF einen Fonds, der seit vielen Jahren erfolgreich ist. Der Fonds wird unter der ISIN LU0114760746 an den Börsen gehandelt, womit sich eine günstige Einstiegsmöglichkeit für Investoren ergibt. Der reguläre Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 %. Beim Handel an den Börsen werden deutlich geringere „Spreads“ als Unterschiede zwischen den An- und Verkaufskursen für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.