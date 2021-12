Templeton Global Total Return: Offensichtliches Potenzial!

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 15. November 2021 erreichte, lag bei 23,28 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -0,69 Prozent. Die Templeton Global Total Return Investoren brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster Zeit hoffen.

