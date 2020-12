Templeton Global Income Fund: Insider kauft massiv ein!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Dienstag, 22. Dezember zeigte, dass Saba Capital Management, L.P. kaufte 64.052 Aktien von Templeton Global Income Fund (NYSE:GIM) bei $ 5,48 am Freitag, 18. Dezember, und kaufte 429.543 Aktien bei $ 5.Durch die Transaktion stieg die Beteiligung der Führungskraft an Templeton Global Income Inc. auf 17.703.001 Aktien. Die Aktien des Templeton Global Income ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung