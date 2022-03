Templeton Asian Bond Fund NaccUSD: Das ist erstaunlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Wie hat sich der Kurs von Templeton Asian Bond Fund NaccUSD seit dem vergangenen 52 Wochentief entwickelt? Templeton Asian Bond Fund NaccUSD gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 28. Januar 2022 ein Kurstief von 15,23 Euro zu notieren. In der Zeit seit dem Kurstief zog der Preis um 1,25 Prozent nach Norden. Dies dürfte doch vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung