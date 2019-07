Temperaturen rauf, Preise runter / Hier urlaubt es sich vom Meer bis in die Berge besonders günstig (FOTO)

Frankfurt (ots) -Nach 2018 scheint auch der Sommer 2019 hierzulanderekordverdächtig zu werden. Für Sonne satt müssen Urlauber also nichtnach Spanien, Griechenland oder Italien reisen, sondern können 30Grad und einen wolkenlosen Himmel auch in heimischen Gefildengenießen. Für Kurzentschlossene hat FeWo-direkt®, seit mehr als 20Jahren Experte für Ferienhausurlaub, die Übernachtungspreisedeutscher Ferienregionen von der Nordsee bis in die Eifelverglichen*. Das Ergebnis: Sind Reisende bei der Wahl desUrlaubsortes flexibel, lassen sich von der Küste bis in die Bergeechte Schnäppchen schlagen.Mehr vom MeerBlauglitzerndes Meer und den Sand unter den Füßen - egal obFestland oder Eiland, die Nord- und Ostsee sind für viele deutscheReisende der Inbegriff von Erholung. Von Cuxhaven über Sylt bis hinnach Rügen oder dem Timmendorfer Strand - in den bekanntestenUrlaubsorten können die durchschnittlichen Übernachtungspreise imFerienhaus bis zu 60 Euro pro Nacht und Person betragen*.Ferienhausgäste, die dagegen flexibel in Sachen Urlaubsort sind,können das gleiche Strandflair für deutlich weniger Budget erleben:Auf der Nordseehalbinsel Butjadingen an Jade und Weser schliefenFeWo-direkt-Reisende 2018 im Schnitt für nur 23 Euro pro Nacht undPerson, auf dem autofreien Wangerooge fielen im Schnitt 39 Euro an.Auf der Ostseeinsel Poel in der Wismarer Bucht entspanntenFeWo-direkt-Gäste 2018 für durchschnittlich 31 Euro pro Nacht undPerson und im Seebad Ueckermünde gab es das Urlaubsfeeling schon für29 Euro pro Person und Nacht.Hier gehen die Preise badenUm sich im erfrischenden Nass abzukühlen, müssen Urlauber abernicht zwingend an die Küste, in Mecklenburg-Vorpommern undBaden-Württemberg warten mit der Mecklenburgischen Seenplatte und demBodensee wahre Wasserparadiese. Auch hier gilt, Geheimtipps abseitsder normalen Touristenpfade eignen sich für ziemlich jedenGeldbeutel. So übernachteten FeWo-direkt-Reisende 2018 in Konstanzfür im Schnitt 42 Euro pro Person, auf der gegenüberliegenden Seitedes Sees fielen hingegen mit durchschnittlich 36 Euro pro Personknapp 15 Prozent weniger für die Übernachtungskosten an. Wer dieanstehenden Ferien im Land der 1.000 Seen verbringen, abergleichzeitig ein Auge auf das Urlaubsbudget haben möchte, der solltesich im südöstlichen Teil der Mecklenburgischen Seenplatte umschauen.In Mirow an der "Mecklenburgische Kleinseenplatte" zahltenFeWo-direkt-Urlauber im vergangenen Jahr im Schnitt nur 25 Euro proPerson und Nacht. In Waren an der Müritz waren es hingegen mitdurchschnittlich 36 Euro 30 Prozent mehr.Hoch hinaus für kleines GeldUrlauber, die sich in den Ferien nach Bergluft sehnen, könnenaufatmen: Mit ein bisschen Recherche lassen sich von der SächsischenSchweiz über die Eifel bis nach Oberbayern und dem SchwarzwaldUnterkunftsschnäppchen finden. Bizarre Felsformen und wildromantischeSchluchten machen für viele den besonderen Reiz desElbsandsteingebirges aus. Für eine Übernachtung in Bad Schandau, demältesten Kurort der Sächsischen Schweiz, wurden 2018 im Schnitt 28Euro für eine Ferienunterkunft pro Person und Nacht fällig. InSebnitz, am Rande des Nationalparks Sächsische Schweiz, zahltenFeWo-direkt-Reisende hingegen fünf Euro weniger und damitdurchschnittlich nur 23 Euro pro Person und Nacht.In der Eifel fiel der Preisunterschied noch deutlicher aus: ImStädtchen Nideggen zahlten Bergfans im vergangenen Jahr aufFeWo-direkt.de im Schnitt 37 Euro, in Simmerath dagegen lediglich 26Euro pro Nacht und Person.Auch die Bayerischen Alpen sind in der Sparvariante zu haben.Während FeWo-direkt-Urlauber in Bad Wiessee am Tegernsee 2018 imSchnitt 47 Euro pro Person für eine Übernachtung in einerFerienunterkunft berappten, war es im 30 Minuten entferntenFischbachau mit durchschnittlich 25 Euro pro Person und Nacht nurknapp halb so viel. Mit 1.493 Metern ist der Feldberg der höchsteGipfel des Schwarzwalds - vergleichsweise hoch sind hier auch dieÜbernachtungskosten: Im Schnitt 29 Euro zahlten FeWo-direkt-Reisendehier 2018 für eine Nacht im Ferienhaus. Im knapp 30 Kilometerentfernten Oberried hingegen konnten Reisende neun Euro pro Nacht undPerson einsparen.