Temenos gewinnt nordisch-baltische Telia Finance als Kunden

Genf (awp) - Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Die nordisch-baltische Telia Finance setze in Zukunft auf das Temenos-Vorzeigeprodukt T24, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht.

Ziel von Telia Finance ist es laut Mitteilung, bis zu 24 Millionen Kunden des Instituts Finanzdienstleistungen mit der Software von Temenos anzubieten. Die Technologie solle Telia ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten