Temenos gewinnt Mobile Banking-Unternehmen Varo Money als Kunden

Genf (awp) - Der Bankensoftware-Hersteller Temenos hat einen neuen Kunden gewonnen. Die Varo Money Inc., welche eine Banklizenz in den USA beantragt hat, will die Produkte "T24 Core Banking" und "Lifecycle Management Suite" von Temenos implementieren, wie Temenos am Mittwoch mitteilte.

Varo Money bietet Banken-Servicedienstleistungen für mobile Geräte an, welche die Kunden für ihre täglichen Zahlungen oder sonstigen Bankgeschäfte nutzen können.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten