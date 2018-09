Temenos erhält mit kamerunischer Afriland First Bank neuen Kunden

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Genf (awp) - Der Softwareanbieter Temenos hat mit der grössten kamerunischen Bank Afriland First Bank einen neuen Kunden. Die Afriland First Bank werde ihre IT mit der Temenos T24 Kernbankenplattform vollständig überarbeiten, wobei auch weitere Lösungen wie die Temenos Front Office Suite, "Analytics & Reporting", "Payments Hub" und islamische Banking-Möglichkeiten zum Einsatz kommen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten