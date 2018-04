Temenos bei Fidessa von ION überboten – Keine Erhöhung vorgesehen

Zürich/London (awp) - Der Bankensoftwareanbieter Temenos wird bei seiner angestrebten Übernahme des britischen Software-Unternehmens Fidessa ausgebremst. Die in Irland ansässige ION Investment Group hat am Freitag ein höheres Gegenangebot publiziert und sich mit dem Fidessa-Verwaltungsrat über eine Übernahme geeinigt. Temenos will seine Offerte aber nicht erhöhen und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten