Temenos bei Fidessa von ION überboten – Fidessa-VR unterstützt nun ION-Offerte

Zürich/London (awp) - Der Bankensoftwareanbieter Temenos erhält starken Gegenwind bei seiner angestrebten Übernahme des britischen Software-Unternehmens Fidessa. Die in Irland ansässige ION Investment Group hat am Freitag ein höheres Gegenangebot publik gemacht. Die Verwaltungsräte von ION und Fidessa hätten sich über eine Übernahme geeinigt, teilte ION am Freitagnachmittag mit. Der Fidessa-Verwaltungsrat habe entsprechend seine Unterstützung für die Temenos-Offerte zurückgezogen.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten