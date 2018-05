Temenos-Aktionäre segnen alle Anträge des Verwaltungsrats ab

Zürich (awp) - Die Generalversammlung von Temenos hat am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde unter anderem die beantragte Dividende von 0,65 Franken je Aktie gutgeheissen, wie der Bankensoftwareanbieter in einem Communiqué mitteilte. Die Ausschüttung liegt um 10 Rappen höher als im Vorjahr und soll die zunehmenden Reife des Unternehmens und die Stärke des Cashflow reflektieren. Weiter wurden die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten