Temenos-Aktien nach Gegenangeboten für Fidessa unter Verkaufsdruck

Bern (awp) - Die Aktien von Temenos fallen am Dienstagnachmittag auf neue Tagestiefstkurse. Auslöser ist eine Medienmitteilung der britischen Fidessa. Darin informiert das Softwareunternehmen, dass zwei voneinander unabhängige Interessenten ein der Temenos-Offerte überlegenes Angebot unterbreitet hätten. Temenos könnte in einen teuren Übernahmestreit hineingezogen werden, so heisst es im hiesigen Handel.

Um 15.33 Uhr tauchen Temenos Namen um weitere 2,5% auf 111,60 CHF.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten