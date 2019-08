Telsa Aktie: Riesenschritte….

Tesla hat nun einen starken Verlust auf das Parkett gelegt. Die Aktie setzte gleich um mehr als 5 % zurück. Analysten fragen inzwischen, was mit dem Wert los ist. Denn die Aktie hat in den vergangenen Tagen bereits stark verloren. Offenbar sind die jüngsten Nachrichten aus dem Unternehmen selbst nicht besonders gut angekommen. Die Nachfragetrends sind offenbar nicht so stark wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung