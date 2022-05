Telonic und Accedian machen Netzwerk-Performance umfassend messbar / IT-Netzwerke brauchen gesunden Puls und Blutdruck: Kanadische Technologie bringt Messbarkeit

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Köln (ots) -Der Aufbau und die stete Entwicklung von hybriden Netzwerken ist komplex und erfordert stets ein Auge auf die tatsächlich vorhandene Performance. Ob die Anforderungen an die Sicherheit und Leistung aber tatsächlich erfüllt werden - auch von Seiten des Providers - ist oft nur Theorie. Mit einer Partnerschaft für Deutschland bringt Telonic (http://www.telonic.de/), das auf Netzwerke und deren Absicherung spezialisierte Systemhaus, die Technologie von Accedian (http://www.accedian.com/) in den Markt: "Netzwerke haben - vergleichbar zu einem menschlichen Organismus - Puls und Blutdruck. Die Vitalwerte können wir direkt an der Quelle messen und stellen unseren Kunden dafür die Skylight-Technologie von Accedian zur Verfügung. Diese Technik ersetzt bisherige Methoden nach dem Simple Network Management Protocol und erlaubt eine Analyse der Leistung rund um die Uhr", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. Als Hardware kommt ein SFP-Modul am jeweiligen Startpunkt eines Netzwerkes zum Einsatz und wird direkt im Router eingesteckt, über Dashboards kann die Leistung sofort präzise überwacht werden.Slow is the new downIn zahlreichen IT-Netzwerken ist die Downtime nicht mehr das Hauptproblem. Vielmehr sind temporäre Einschränkungen der Performance die Ursache für eine Vielzahl von Helpdesk-Tickets. Über die Accedian-Technologie kombiniert mit der cloudbasierten Analyseplattform Skylight kann schnell geklärt werden, ob der Client, eine Cloud-Software oder das Netzwerk selbst die Leistungseinbußen zu verantworten haben. Damit einher geht auch eine Echtzeitmessung der Eingangsleistung - also dessen, was der Provider liefert. Mit den belastbaren Daten können Unternehmen so leichter Rücksprache über mögliche Performance-Probleme beim Internetprovider halten. "Netzwerke sind heute unbestritten die Lebensadern eines Unternehmens und längst nicht mehr nur in der Verwaltung. Moderne Produktionsumgebungen leben von dem Grad der Vernetzung. Slow-Time sorgt für Einbußen beim gesamten Unternehmen und für Probleme, die oft eine Kettenreaktion nach sich ziehen. Mit dieser Technologie kann gezielt geprüft werden, wo genau das Problem liegt", erklärt Andreas Schlechter von Telonic. Das umfasst auch besonders Sprach- und Videodienste, die vor allem seit der Coronapandemie Unternehmensnetzwerke teilweise mit Beschlag belegen und häufig Helpdesk-Tickets auslösen.Accedian schätzt Marktzugang von TelonicDas kanadische Technologieunternehmen mit Sitz in Montreal sieht für den deutschen Markt zahlreiche Vorteile in der Partnerschaft mit Telonic. "Ein Partner wie Telonic ist für uns sehr wertvoll. Das Unternehmen verfügt über den optimalen Zugang zum Markt und zeichnet sich durch enorme technologische Erfahrung sowie ein spezialisiertes Team aus", sagt Artur Kwiatkowski, EMEA Enterprise Channels Director bei Accedian. Skylight von Accedian kann neben dem Network Performance Monitoring auch Application Performance Monitoring, User Experience Monitoring, Full Capacity Monitoring sowie Cyber Threat Detection. Für Telonic ist Skylight von Accedian eine der Schlüsseltechnologien für den Bereich Analytics: "Moderne IT-Infrastrukturen stützen sich auf drei Säulen: Network, Security und Analytics. Und jeder der drei Bereiche muss gleichberechtigt sein, um jederzeit Sicherheit und Performanz gewährleisten zu können", erläutert Telonic-Chef Schlechter.Die Telonic GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus mit Spezialisierung auf NSA: Network, Security und Analytics stehen für die entscheidenden Bereiche einer IT-Infrastruktur, die performant aufgebaut und höchstmöglich abgesichert sein sollte. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Organisationen und Firmen in nahezu allen Branchen - von Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen, Industrie und Logistik über Versicherungswesen bis hin zu weltweit agierenden Konzernen. Durch Partnerschaften mit verschiedenen Technologieführern liefert Telonic innovative Hard- und Software-Lösungen. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte von der Logistik bis zur Implementierung und ist Partner für Full Managed Services. Ein eigenes Security Network Operation Center (SNOC) sichert rund um die Uhr Kundennetzwerke ab.Accedian ist der führende Technologieanbieter für Performance-Analysen und Evaluierung der Endnutzererfahrung. Ziel ist es, Kunden mit der Fähigkeit auszustatten, ihre digitale Infrastruktur zu sichern und sie dabei zu unterstützen, die volle Produktivität ihrer Nutzer zu entfalten. 