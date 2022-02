Tellurian Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Tellurian":

Der Tellurian-Kurs wird am 11.02.2022, 09:11 Uhr an der Heimatbörse NYSEAmerican mit 2.48 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Die Aussichten für Tellurian haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tellurian. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die Tellurian ist mit einem Kurs von 2,48 USD inzwischen -15,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -26,84 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Tellurian wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tellurian vor. Das Kursziel für die Aktie der Tellurian liegt im Mittel wiederum bei 6,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2,48 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 152,02 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Tellurian insgesamt die Einschätzung "Buy".