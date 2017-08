Telit Communications: Jetzt wird es spannend!

Kommentar von Peter Niedermeyer

Liebe Leser,

bei der Aktie von Telit Communications ist die Frage, ob die jüngste Gegenbewegung nach dem Kurseinbruch nur eine technische Reaktion war – oder ein nachhaltigerer Rebound. Bekanntlich war der Kurs der Aktie Anfang des Monats eingebrochen, als das Unternehmen einräumte, dass gegen den CEO in den USA Anklage erhoben worden war. Dies sei zwar in der Zeit vor der Tätigkeit als CEO für Telit Communictions gewesen, sei aber vor dem Unternehmen nicht erwähnt worden. Also eine bewusste Täuschung oder ein legitimes Verschweigen einer alten Sache, die den neuen Arbeitgeber nicht zwingend etwas angeht? Da es hier um den CEO = Firmenlenker geht, war es kein Wunder, dass da erstmal das Vertrauen dahin war!

Telit Communications: Wird es der neue CEO richten?

Inzwischen ist besagter CEO gegangen und ein neuer vorläufiger CEO wurde bestimmt. Der Aktienkurs war inzwischen von rund 3 Euro auf unter 1,20 Euro nach unten gerauscht. Seitdem hat die Notierung ein wenig Boden gut machen können, hat aber nicht annähernd das Vor-Krisen-Niveau wieder erreicht. Läuft die Gegenbewegung jetzt weiter? Dann könnte sich erhebliches Potenzial bieten! Oder ist hier nachhaltig Vertrauen zerstört worden? Derzeit offen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.