Telit Communications: Anleger sollten dies wissen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Telit Communications unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommunikationsausrüstung". Die Telit Communications-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 157,2 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Telit Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Telit Communications schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Semiconductors auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,52 % und somit 0,39 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,13 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

