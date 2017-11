Telit Communications-Aktie: Was ist denn jetzt los?

Liebe Leser,

Gerüchten zufolge sollen mehrere unterschiedliche Investoren bei Telit Communications eingestiegen sein, die nun die Richtung des Unternehmens beeinflussen wollen. Der Aktie tat dies in Anbetracht der zuletzt schwachen Monate und es kam zu einer Erholungsbewegung. Die Aktie konnte gegenüber dem Jahrestief um gut 100 % zulegen.

Einschätzungen zum Chartbild: Heutiger Absturz belastet das Chartbild!

Über 20 % ging es gestern mit der Telit Communications-Aktie nach unten. Trotzdem sollten die Anleger einen möglichen Übernahmepoker mit einkalkulieren, der Gerüchten zufolge sogar Kurse um 3 GBP zutage fördern könnte. Ausgemachte Sache ist aber noch nichts, sodass es sich hierbei lediglich um Spekulationen handelt.

Charttechnische Analyse: Aktie prallt auf dem Weg nach oben an der 100-Tagelinie ab!

Der Kursanstieg der letzten Woche wurde durch den gleitenden Durchschnitt (100) beendet, gestern fiel die Aktie dann noch deutlich weiter zurück. Möglich ist nun ein weiterer Fall in Richtung der Unterstützung bei 1,42 GBP. Es handelt sich bei Telit Communications sicherlich um eine spannende Aktie mit Potenzial in beide Richtungen, die sich aber nur an spekulative Anleger richtet!

Ein Beitrag von Johannes Weber.