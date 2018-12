Television Broadcasts: Genau das was haben wir angekündigt

In unserer neuen Analyse nehmen wir Television Broadcasts unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste". Die Television Broadcasts-Aktie notierte am 03.12.2018 mit 17,78 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Wie Television Broadcasts derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Television Broadcasts hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,49 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,76%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,73 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Television Broadcasts beträgt das aktuelle KGV 27,4. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Media" haben im Durchschnitt ein KGV von 37,81. Television Broadcasts ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Television Broadcasts wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Television Broadcasts auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.