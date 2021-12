Teles Informationstechnologien-Aktie: Wie im Rausch!

Die Aktie der Teles Informationstechnologien AG ist im Dezember förmlich explodiert, nachdem es in den Wochen zuvor relativ unspektakulär in Seitwärtsrichtung ging. Mit der Monatswende schob sich der Kurs zunächst über das Novemberhoch bei 2,80 Euro, was ein Kaufsignal zur Folge hatte.

Teles Informationstechnologien-Aktie schnellt nach oben

Trotz dieses Erfolges war nicht absehbar, dass die Aktie kurze Zeit später in den Rallyemodus übergehen



