Madrid, Spanien (ots/PRNewswire) -- Telepizza ist eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von"Pizza Blitz", dem ersten Pizza-Lieferservice der Schweiz,eingegangen- Nach der Übernahme der zehn Filialen wird sich die Gesamtzahl derweltweiten Niederlassungen von Telepizza auf 1.352 erhöhen- Telepizza setzt sein internationales Wachstum mit neuen Filialen,Joint-Venture-Unternehmen und Master-Franchisenehmern fortTelepizza, der weltgrößte Pizza-Lieferservice außerhalb der USA,hat die Übernahme von "Pizza Blitz", dem ersten Pizza-Lieferserviceder Schweiz, bekannt gegeben.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150317/735407-a )Die zusätzlichen zehn Filialen erhöhen das globale Netzwerk vonTelepizza auf eindrucksvolle 1.352 Niederlassungen und unterstützensomit die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens, seinenMarktanteil in den kommenden drei Jahren zu verdreifachen.Pablo Juantegui Azpilicueta, CEO und Chairman von Telepizza,kommentiert: "Telepizza ist stolz darauf, mit seiner Marke in neueMärkte vorzustoßen. Die Schweiz stellt für unsere Marke einenvielversprechenden Schritt nach vorne dar. Wir haben die Eigenheitender Schweizer bei der Anpassung unserer Rezepturen an ihren Geschmackberücksichtigt und sind dabei stets unserem Motto 'Das Geheimnisliegt im Teig' treu geblieben."Giorgio Minardi, President of International, kommentiert: "Wirfreuen uns sehr über diese Übernahme, da sie einen weiteren Schrittbei der Umsetzung unserer ambitionierten Expansionspläne darstellt.Die Schweiz ist ein wichtiger Markt für uns; wir wissen, dass unserherausragender Kundendienst und unsere ausgezeichnete Produktqualitätden Schweizer Verbrauchern gefallen wird."Redaktionelle Hinweise:Telepizza ist der weltweit größte Pizza-Lieferservice (nach Anzahlder Filialen) ohne Firmensitz in den USA. Telepizza hat seinenHauptsitz in der spanischen Hauptstadt Madrid und ist über einNetzwerk aus eigenen Filialen, Franchise- undHauptfranchiseunternmehmen in mehr als 15 Ländern tätig, mit 1.342Filialen weltweit, davon 456 eigene Filialen (34 %) und 886Franchise- und Hauptfranchise-Filialen (66 %), nach dem Stand vom 30.September 2016.Unsere Wettbewerber mit Sitz in den USA eingerechnet sind wir,gemessen an der Zahl der Filialen, der viertgrößte Pizzalieferantweltweit. Nach der Zahl der Filialen sind wir in unseren KernmärktenMarktführer (Nummer 1 in Spanien, Portugal, Chile und Kolumbien undNummer 2 in Polen).Der Gesamtumsatz unseres Netzwerks ? einschließlich unserereigenen Filialen sowie der Franchise- und Hauptfranchisebetriebe,ausgewiesen als Umsatz der Kette ? betrug in den zwölf Monaten mitAbschluss zum 30. September 2016 506 Mio. EUR, bei einemzugrundeliegenden EBITDA von 63,4 Mio. EUR im selben Zeitraum.http://www.telepizza.comMiguel JustribóTelepizza - +34 91 6576200prensa.telepizza@telepizza.com