Teleperformance: Ist jetzt alles möglich?

An der Börse EN Paris notiert die Aktie Teleperformance am 26.07.2018, 20:46 Uhr, mit dem Kurs von 159,07 EUR. Die Aktie der Teleperformance wird dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Teleperformance auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Teleperformance-Aktie ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teleperformance. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Teleperformance hat mit einer Dividendenrendite von 1,16 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,22%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Technology Services"-Branche beträgt -1,06. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Teleperformance-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.