Telenor-Anlegern winkt Gewinnbeteiligung durch Verkauf von Osteuropageschäft

FORNEBU (dpa-AFX) - Der norwegische Telekommunikationskonzern Telenor verkauft sein Osteuropageschäft und beteiligt die Aktionäre am Gewinn.



Für umgerechnet 2,8 Milliarden Euro soll der Bereich an den Finanzinvestor PPF Group gehen, teilte Telenor am Mittwoch in Fornebu mit. Der Verkauf beinhaltet das Mobilfunk-Geschäft von Telenor in Ungarn, Bulgarien, Montenegro und Serbien sowie den Technologie-Serviceanbieter Telenor Common Operation.

"Unsere Strategie ist auf Wachstum, Effizienz und Vereinfachung ausgerichtet", sagte Telenor-Vorstandschef Sigve Brekke. "Die Veräußerung des Osteuropageschäfts ist ein wichtiger Schritt, das Portfolio zu verschlanken und den Fokus auf Regionen mit Wertsteigerungspotenzial zu lenken." Telenor werde sich künftig auf das Geschäft in Skandinavien und Asien konzentrieren.

Von den Einnahmen aus dem Verkauf sollen auch die Aktionäre profitieren. So will Telenor auf der Hauptversammlung im Mai eine Sonderdividende in Höhe von 4,40 norwegischen Kronen (rund 0,46 Euro) je Aktie vorschlagen. Einschließlich der vorgeschlagenen regulären Dividende von 8,10 Kronen für 2017 läge die Gesamtausschüttung im Jahr 2018 dann bei rund 19 Milliarden Kronen (knapp 2 Mrd Euro). Auch über ein neues Aktienrückkaufprogramm sollen die Aktionäre abstimmen./ajx/stw/jha/