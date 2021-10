Telenor ASA: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Telenor":

Für die Aktie Telenor Asa aus dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" wird an der heimatlichen Börse Oslo am 11.10.2021, 02:00 Uhr, ein Kurs von 138.6 NOK geführt.

Wie Telenor Asa derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Telenor Asa. Es gab insgesamt fünf positive und ein negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Telenor Asa daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Telenor Asa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Telenor Asa weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,49 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Diversifizierte Telekommunikationsdienste") von 4,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,05 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Telenor Asa beläuft sich mittlerweile auf 148,2 NOK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 138,6 NOK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,48 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 151,44 NOK. Somit ist die Aktie mit -8,48 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".