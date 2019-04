Telemedizin: Viele Deutsche hätten Angst vor Fehldiagnosen und Datenmissbrauch

Baierbrunn (ots) - Für die große Mehrheit der Bundesbürger isteine Online-Sprechstunde von Ärzten mit Ängsten und Sorgen verbunden.Eine repräsentative GfK-Umfrage für das Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber" ergab, dass 81,9 Prozent der Frauen und Männer bei einerFernbehandlung Angst hätten, dass es zu Fehldiagnosen kommen odereine Krankheit übersehen werden könnte. 73,9 Prozent befürchten(zudem), dass man bei der Telemedizin keinen Einfluss mehr daraufhätte, welcher Arzt einen behandelt.Fast sechs von zehn Deutschen hätten (auch) Datenschutzbedenken:58,8 Prozent der Frauen und Männer gaben in der Umfrage an, siehätten Angst, dass durch die Telemedizin ihre persönlichen Daten inunbefugte Hände geraten und missbraucht werden könnten. Mehr alsjeder Zweite (52,1 Prozent) hat die Sorge, dass in Zukunft fast alleArzt-Patienten-Kontakte ausschließlich über Telemedizin laufen.Die repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "SeniorenRatgeber" wurde von der GfK Markforschung Nürnberg bei 1.007 Frauenund Männern ab 14 Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 4. bis 11.Januar 2019.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe "Senioren Ratgeber" zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell