Telemedicine: War das hier wirklich zuzutrauen?

Der Kurs der Aktie Telemedicine steht am 11.03.2021, 00:32 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 10.3 CHF. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsdienste" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Telemedicine entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Telemedicine beträgt das aktuelle KGV 67,67. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" haben im Durchschnitt ein KGV von 74,96. Telemedicine ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Telemedicine ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Telemedicine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,35, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Telemedicine von 10,3 CHF ist mit +36,06 Prozent Entfernung vom GD200 (7,57 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,17 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -7,79 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Telemedicine-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

