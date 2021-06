Telemedicine: Nicht vergessen!

Für die Aktie Telemedicine aus dem Segment "Gesundheitsdienste" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 16.06.2021, 07:20 Uhr, ein Kurs von 14.8 CHF geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Telemedicine entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Telemedicine hat mit einer Dividendenrendite von 18,91 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.33%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt +16,59. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Telemedicine-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Telemedicine ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 553,02 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 624 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 76,43 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Die Telemedicine ist mit einem Kurs von 14,8 CHF inzwischen +19,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +56,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

