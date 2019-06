Telematik-Infrastruktur: Klagewelle aus den Arztpraxen?

Hamburg (ots) - Bislang mussten sie nur die Krankenkassenkarteeinmal tauschen - ansonsten haben die Patienten von der Einführungder Telematik-Infrastruktur nicht viel mitbekommen. Dabei handelt essich um eines der größten und anspruchsvollsten IT-Projekte der Welt:Über die Datenautobahn für das Gesundheitswesen sollen sich bald alleBeteiligten im Gesundheitswesen wie Ärzte, Psychotherapeuten,Krankenhäuser, Apotheken und Krankenkassen miteinander vernetzen.Doch viele Arztpraxen wehren sich gegen den Anschluss: Sie halten dasSystem für zu unsicher oder überflüssig, zeigt eine aktuelle Umfragedes Ärztenachrichtendienstes (änd) in Hamburg.Das neue System soll eine schnelle Online-Kommunikation derAkteure im Gesundheitswesen ermöglichen - beispielsweise mittelselektronischer Arztbriefe oder einer elektronischen Patientenakte.Doch noch ist das Zukunftsmusik: Der erste Schritt besteht darin, dieArztpraxen mit Hilfe einer Konnektor-Box an das System anzuschließen.Doch schon das scheint eine große Hürde: Anders als Erfolgsmeldungenaus Politik und Industrie vermuten lassen, sind offenbar erst runddie Hälfte der Praxen an das System angeschlossen: 48 Prozent vonrund 2.400 befragten Ärzten gaben im Rahmen der änd-Befragung an,dass sie den TI-Anschluss bereits hinter sich hätten.Dass folglich 52 Prozent der Ärzte keinen Anschluss haben, liegtoffenbar nicht in erster Linie an Lieferschwierigkeiten odertechnischen Problemen: Nur zehn Prozent der betreffenden Praxenbetonten, dass sie noch nicht angeschlossen seien, da technischeKomponenten fehlten oder Dienstleister nicht verfügbar wären. Satte76 Prozent erklärten hingegen, dass sie die Telematik-Infrastrukturkomplett ablehnen, da das System schlichtweg überflüssig sei oder siebei dieser Form der Vernetzung um die Sicherheit ihrer Patientendatenfürchteten.Ein Umstand, der noch für einiges böses Blut sorgen dürfte: DasGesetz sieht Honorarabschläge für die Praxen vor, die sich nichtvernetzen wollen. 19 Prozent der TI-Verweigerer unter den Ärztenwollen diesen Verlust einfach akzeptieren. 70 Prozent wollen sichjedoch gegen die Abzüge wehren - zur Not auch mit juristischenSchritten. Möglichkeiten in der Richtung gibt es bereits: DerÄrzteverbund MEDI aus Baden-Württemberg bereitet gerade eineMusterklage in der Sache vor. Treffen dürfte das zunächst dieKassenärztlichen Vereinigungen, welche die Honorarabzüge durchführenmüssen.An der Online-Umfrage beteiligten sich vom 18. bis zum 24. Juniinsgesamt 2.410 änd-Mitglieder - überprüfte niedergelassene Haus- undFachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet.Das auf Ärztekommunikation spezialisierte Medienunternehmen ÄND AGin Hamburg ist Betreiber des Portals www.aend.de - einer Verbindungaus berufsbezogenem Nachrichtendienst und aktiverDiskussionsplattform zum innerärztlichen Wissensaustausch. Rund50.000 Ärzte sind derzeit Mitglied auf www.aend.de.Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuell