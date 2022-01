Telekomriese Verizon übertrifft Prognose im Schlussquartal - neue Ziele für 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomriese Verizon hat seine mehrfach erhöhten Jahresziele erfüllt und will 2022 noch einen draufsetzen. Der für die Branche spannende Umsatz mit Mobilfunk-Serviceleistungen solle um rund 9 bis 10 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in New York mit. Ohne den Zukauf des Telekomunternehmens TracFone erwartet der Vorstand ein Plus von mindestens 3 Prozent. 2021 erlöste Verizon insgesamt 68,5 Milliarden US-Dollar (60,5 Mrd Euro) mit Mobilfunk-Dienstleistungen, was mit einem Plus von 4,7 Prozent mehr war als vom Management in Aussicht gestellt wurde.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) des Konzerns soll dieses Jahr um 2 bis 3 Prozent hinzugewinnen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (ber. EPS) soll einen Wert von 5,40 bis 5,55 US-Dollar aufweisen nach 5,39 Dollar im vergangenen Jahr.

Hoffnung schöpft der Vorstand um Konzernchef Hans Vestberg aus dem Schlussquartal, in dem Verizon eine starke Nachfrage nach höherklassigen Mobilfunk-Angeboten und eine "gesunde Profitabilität" verzeichnete. Kunden greifen demnach verstärkt zu 5G-fähigen-Smartphones. Ende 2021 habe mehr als jeder Dritte ein solches Gerät besessen. Unterm Strich konnte Verizon rund 667 000 neue Mobilfunk-Verträge abschließen./ngu/lew/eas