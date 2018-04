Telekomkonzern Orange knüpft zum Jahresauftakt an positiven Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Telekomkonzern Orange hat dank guter Geschäfte im Heimatmarkt und Spanien erneut zugelegt.



Der Umsatz sei auf vergleichbarer Basis um zwei Prozent auf knapp 10,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um knapp vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu.

Orange knüpfte damit an den jüngst positiven Trend an und konnte zum Beispiel in Frankreich trotz der zunehmenden Konkurrenz den Umsatz steigern. Auch in Spanien zog der Umsatz erneut kräftig an. Da Experten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet hatten, war die Überraschung an der Börse gering. Die Aktie pendelte zum Handelsstart um den Vortagsschluss./zb/she

