Telekom zeigt Disneys Streaming-Angebot bei MagentaTV

BONN (dpa-AFX) - Für die eigenen Streaming-Angebote ist die Deutsche Telekom eine Kooperation mit Walt Disney eingegangen.



"Mit der Ankündigung von Disney, ins Streaming-Geschäft einzusteigen, war uns klar, dass wir dieses attraktive Angebot für unsere Kunden zugänglich machen müssen", sagte der Deutschland-Chef der Deutschen Telekom, Dirk Wössner, am Donnerstag bei der Vorstellung des neuen Angebots. Das Streaming-Angebot für Disney-Klassiker, Marvel-, Pixar- und Star-Wars-Filme startet in Deutschland am 24. März.

In den ersten sechs Monaten nach dem Start soll das Angebot MagentaTV-Kunden zunächst ohne Aufpreis zur Verfügung stehen. Danach können Kunden den Dienst zu einem vergünstigten Preis beziehen. Aktuell zählt die Telekom für ihre MagentaTV-Plattformen rund 3,6 Millionen Kunden.

Disney+ startete in den USA, Kanada und den Niederlanden schon im November und gewann dort bis Jahresende 26,5 Millionen Abonnenten - deutlich mehr als erwartet. Hierzulande wartet schon eine Reihe von Konkurrenten. US-Schwergewichte wie Netflix und Amazon sind seit Jahren da, im vergangenen Herbst kam Apple TV+ hinzu./swe/DP/nas