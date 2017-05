Telekom will Glasfaserinitiative in Gewerbegebieten starten

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

KÖLN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will in deutschen Gewerbegebieten mit schnellen Glasfaseranschlüssen mehr Kunden gewinnen.



"In 3000 Gewerbegebieten in Deutschland sitzen 80 Prozent aller Unternehmen", sagte Telekom-Chef Tim Höttges auf der Hauptversammlung des Dax -Konzerns am Mittwoch in Köln. "Die ersten 100 haben wir schon in Planung. Die nächsten 200 im Blick", sagte Höttges.