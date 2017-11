Telekom: Auch weiterhin kein Investment wert

Lieber Leser,

zum Wochenauftakt ist die Telekom-Aktie der größte Verlierer unter den DAX-Werten: Die Notierung sinkt um rund -3,8% auf bis 15,04 Euro. Damit trägt die Aktie des „rosa Riesen“ immerhin rund 23 Punkte zum Minus im DAX bei: Mit einer Gewichtung von 4,7% ist die Aktie der siebtschwerste Titel im deutschen Leitindex.

Die Gründe für den heftigen Rücksetzer sind bekannt: Das von vielen Aktionären erhoffte und erwartete Zusammengehen der amerikanischen Tochter T-Mobile und dem US-Telekommunikations-Monster Sprint ist offiziell gescheitert. Sie sollten allerdings davon nicht betroffen sein, denn die Telekom-Aktie ist schon seit nunmehr 17 Jahren kein Investment wert.

Warum, das zeigt Ihnen der nachfolgende Chart:

Auf die historische Rallye von etwas mehr als +600% nach dem Börsengang im Jahr 2008 folgte ein Absturz von -92%, der ebenfalls in die Börsengeschichtsbücher eingegangen ist. Und auch die Kursentwicklung der Telekom-Aktie seit dem Jahr 2002 hat inzwischen „epische“ Dimensionen erreicht:

Seit mehr als 15 Jahren bewegt sich die Aktie zwischen 7,75 Euro und knapp 17,00 Euro. Seit dem Jahr 2015 gab es diverse Bemühungen, diese Hürde endlich zu überwinden – sie verliefen ebenso erfolglos!

Im Mai dieses Jahres scheiterte der bislang letzte Versuch: Die Telekom-Notierung schaffte es bis auf 18,15 Euro, bevor sie, wie schon unzählige Male zuvor, wieder kehrt machte. Das wirklich traurige an dieser Entwicklung ist indes:

Während der DAX in den letzten 6 Monaten +5,0% gewann, verlor die Telekom-Aktie schlappe -17%! Der Titel war somit auch im zurückliegenden halben Jahr – und da schließt er nahtlos an die Entwicklung seit 2002 an – kein Investment wert.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.