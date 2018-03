Telekom und United Internet: Da ist ordentlich Zündstoff drin!

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

Liebe Leser,

eine „flächendeckende digitale Infrastruktur von Weltklasse“: So lautet die ambitionierte Vorgabe des im Februar beschlossenen und am Montag unterzeichneten Koalitionsvertrags. Tatsächlich ist es allerhöchste Eisenbahn, denn bisher verfügen nicht einmal 2,5 Prozent der deutschen Haushalte über einen direkten Glasfaseranschluss. Das ehrgeizige Ziel der Koalitionäre: „Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus.“

Im Mittelpunkt der milliardenschweren Finanzierung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.