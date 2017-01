Telekom und Innogy wollen den DATENTURBO zünden!

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

schnelles Internet in Deutschland ist keine Selbstverständlichkeit. Im internationalen Vergleich erreichen die Bundesbürger lediglich Geschwindigkeiten von durchschnittlich 13,7 Mbit/s und liegen damit auf dem 26. Platz. Davor liegen sogar noch Länder wie Litauen und die Slowakei. Damit sich dies ändert, will die Telekom zusammen mit der RWE-Tochter Innogy jetzt Breitbandanschlüsse auch in ländliche Regionen bringen. Die beiden Unternehmen haben eine Partnerschaft geschlossen, die zunächst über zehn Jahre andauern soll. In einem ersten Schritt sollen bis Ende nächsten Jahres 55.000 Haushalte in der Eifel, im Münsterland und im Hunsrück mit schnellen Leitungen versorgt werden.

Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Bei rund 40 Millionen Haushalten in Deutschland fallen 55.000 neue Anschlüsse wohl kaum ins Gewicht. Selbst langfristig sind „nur“ eine Million neue Anschlüsse zusammen mit Innogy geplant. Doch die Telekom muss alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um Zusicherungen gegenüber der Bundesregierung einhalten zu können. Das Bonner Telekommunikationsunternehmen hat sich verpflichtet einen Großteil des Netzausbaus in Deutschland zu übernehmen. Offizielles Ziel sind flächendeckende Anschlüsse mit 50 MBit/s. Zum Glück der Telekom werden dabei aber auch Mobilfunkübertragungen berücksichtigt, sodass die Anschlüsse in sehr entlegenen Gegenden auch per LTE realisiert werden können.

