Telekom und Ericsson: Neue Campus-Netze für die Industrie (FOTO)

Düsseldorf (ots) -> Strategische Partnerschaft für zuverlässige Konnektivität beiIndustrie-Anwendungen> Campus-Netze kombinieren Vorteile von öffentlichen und privatenMobilfunknetzen> Industrie-4.0-Lösung setzt auf Ericssons branchenführende LTE-und 5G-TechnologienDie Industrie will Campus-Netze für die eigenen Betriebe. Die neueMobilfunktechnologie soll die bisherigen WLAN-Netze ergänzen - odersogar ganz ablösen. Sie bringt höhere Kapazität, weniger Verzögerungund mehr Sicherheit bei der Datenübertragung. Für die technischeRevolution auf dem Firmengelände haben die Deutsche Telekom undEricsson jetzt eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben.Die beiden Mobilfunkgiganten bündeln ihre Kompetenz in einemspeziellen Angebot für die Industrie. Von der drahtlosen Anbindungvon Industrierobotern bis hin zur voll vernetzten Wertschöpfungsketteerleichtern die beiden Unternehmen gemeinsam den Einstieg in die neueÜbertragungstechnik.Das Angebot umfasst verschiedene Campus-Lösungen auf Basis von LTEund 5G. Fertigungsstätten, Logistikzentren, Flug- oder See-Häfenprofitieren als erste Anwender von der Innovation. Mit ihrem Angebotgreifen die beiden Unternehmen die wachsende Nachfrage nachvernetzten Industrie-4.0-Anwendungen auf. Campus-Netze kombinierendas öffentliche Mobilfunknetz mit einem privaten Mobilfunknetz.Solche privaten Netze bauen Telekom und Ericsson eigens für einenBetrieb auf. Sie stehen somit ausschließlich einem Kunden zurVerfügung. Ein Campus-Netz bietet dadurch ein besonders hohes Maß anAbdeckung, Kapazität und Verfügbarkeit auf einem bestimmten Gelände.Industrieunternehmen haben damit eine Infrastruktur mit höhererSicherheit und mehr Effizienz. Auch ganz neue Geschäftsmodelle sindzukünftig mit der neuen Technologie möglich.Sichere, zuverlässige und leistungsstarke NetzeIn der Partnerschaft werden die Campus-Netze durch Lösungen ausdem Portfolio der Deutschen Telekom ergänzt. Neben Mobilfunk kannauch WLAN eingesetzt werden. Bereits bestehenden Netze des Kundenwerden in die gesamte Infrastruktur integriert. Und der Kunde hat dieMöglichkeit, IoT-Produkte in seine Arbeitsabläufe aufzunehmen. DasAngebot schließt die gesamte Wertschöpfungskette ein: von derCampus-Netz-Beratung (LTE oder 5G), der Definition von verschiedenenAnwendungen und deren technischen Anforderungen, der Realisierung bishin zum sicheren Betrieb. Schon jetzt existieren viele Anwendungenfür ein Campus-Netz in der Industrie. Zum Einsatz kommenbeispielsweise fahrerlose Transport-Systeme (FTS), dievorausschauende Wartung von Maschinen, oder virtuelle Trainings fürkomplexe Abläufe in der Produktion.Adel Al-Saleh, CEO von T-Systems und Vorstandsmitglied derDeutschen Telekom sagt: "Unsere Unternehmens- und Mittelstandskundenverlangen sichere, zuverlässige und leistungsstarke Netzlösungen, dieauf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Die DeutscheTelekom und Ericsson haben eine langjährige Partnerschaft in denBereichen Innovation, Technologie und Services. Diese einzigartigePartnerschaft nutzt das Beste aus beiden Unternehmen. Damit helfenwir der Industrie, die Automatisierung zu beschleunigen und schnellerauf Kundenbedarfe reagieren zu können. Wir freuen uns darauf, indieser Partnerschaft Innovationen voranzutreiben und sie für unsereKunden zu einem globalen Erfolg zu machen.""Als Technologieführer zeichnen sich unsere Campus-Netz-Lösungendurch Flexibilität und Zuverlässigkeit aus. Wir freuen uns, unserenKunden dabei zu helfen ihre Produktivität zu steigern. Gleichzeitigsetzen wir damit den Standard für Industrie 4.0", sagt Arun Bansal,President und Head of Europe & Latin America bei Ericsson. "Unsereenge Partnerschaft mit der Deutschen Telekom wird zweifellos auch inZukunft Innovationen und kundenorientierte Lösungen präsentieren, diedie Messlatte für Smart Manufacturing höher legen."Campus-Netze vereinen die Leistungsfähigkeit öffentlicher undprivater KonnektivitätCampus-Netze kombinieren die Vorteile von öffentlichen undprivaten Mobilfunknetzen, um verschiedene Anwendungen in Unternehmenzu unterstützen. Das private Netz, das vollständig vom öffentlichenMobilfunknetz isoliert ist, steht ausschließlich dem Unternehmen zurVerfügung. Hierfür werden dedizierte Frequenzen undQuality-of-Service-Mechanismen genutzt. Das führt zu einersichereren, zuverlässigeren und vorhersehbareren Konnektivität imprivaten Netz. Der Datenverkehr verbleibt im privaten Netz, verlässtalso das Netz des Kunden nicht. Dadurch profitieren diese von einergeringen Reaktionszeit im Netz und einem hohen Maß an Sicherheit.Unternehmen können beispielsweise Echtzeit-Internet of Things(IoT)-Anwendungen in ihrem Betrieb steuern und überwachen, wiebeispielsweise zentral gesteuerte Industrieroboter und fahrerloseTransportsysteme.Die MitarbeiterInnen eines Unternehmens profitieren ebenfalls voneinem Campus-Netz. Sie erleben eine verbesserte Abdeckung durch dasöffentliche Mobilfunknetz und erhalten eine deutlich bessereKonnektivität für die Sprach- und Datenkommunikation. Auch externeDienstleister und Lieferanten können über den öffentlichen Teil desNetzes angebunden werden, um beispielsweise Wartungszugriffe vonMaschinen zu ermöglichen.Erstklassige LTE- und 5G-Technologien von EricssonEricsson bietet erstklassige LTE- und 5G-Technologien für privateNetze, einschließlich eines lokalen Kernnetzes undRadio-Access-Netzes. Eine weitere spezielle Mobilfunklösung für dieIndustrie 4.0 wurde auf der diesjährigen Hannover Messe präsentiert:Ericsson Industry Connect- eine einfach zu implementierende und zubedienende Mobilfunklösung für den Einsatz in der Industrie 4.0.Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet derKommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale inStockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrswerden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativenLösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einervernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihrvolles Potenzial ausschöpfen kann.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 95.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180Ländern zusammen. 2018 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von210,8 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.
Aktuell ist Ericsson an rund Zweidritteln aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 18 durch Ericsson unterstützten 5G-Live-Netzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz.