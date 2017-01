Die Telekom sagt dem TERROR den Kampf an!

Liebe Leser,

die Telekom lässt aktuell verlauten, dass der Verkauf von anonymen Prepaid-Karten künftig eingeschränkt werden solle. Mit der Maßnahme soll vor allem der Terrorismus bekämpfen. Die Befürchtung dabei lautet, dass Kriminelle mit den SIM-Karten ihre Identität verschleiern könnten, was die Fahndung für die Behörden erschwere. Deshalb soll bei einem Verkauf in Zukunft stets die Identität des Käufers überprüft werden. Dafür sieht die Telekom einen Personalausweis oder ein anderes Dokument vor, dass die Identität samt Wohnsitz zweifelsfrei feststellen lässt.

Vorschläge treffen auf heftige Kritik!

In Deutschland ist ein ganz ähnliches Gesetz mit Wirkung ab 1.7.2017 ohnehin schon beschlossen, die Telekom verlangt entsprechende Regelungen in der gesamten EU. Das trifft nicht nur auf Gegenliebe. Kritiker verweisen darauf, dass dadurch das Recht auf anonyme Kommunikation eingeschränkt werde. Außerdem werde der Kauf einer SIM-Karte damit sozial schwachen Gruppen wie Menschen ohne festen Wohnsitz unnötig erschwert. Auch wird an der Wirksamkeit derartiger Methoden gezweifelt, da Terroristen sich bisher selten von Gesetzen von ihren Vorhaben abbringen ließen. Für die Telekom ist es wohl vor allem eine Gelegenheit, um öffentlichkeitswirksam die Marketingtrommel für das eigene Unternehmen zu rühren.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

