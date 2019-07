Telekom punktet langfristig mit PAYBACK (FOTO)

Bonn, München (ots) -Die Deutsche Telekom hat ihre erfolgreiche Partnerschaft mitDeutschlands größtem Bonusprogramm PAYBACK um drei Jahre verlängert.Kunden profitieren somit nicht nur weiterhin beim Abschluss neuerVerträge in den Bereichen Festnetz oder Mobilfunk von PAYBACKPunkten, sondern erhalten auch Punkte auf das Zubehörportfolio, aufMagenta SmartHome Komponenten und Solo-Endgeräte. In den TelekomShops können PAYBACK Punkte auch direkt eingelöst werden, indem derWert der Punkte von der Kaufsumme abgezogen wird. Die Telekomkooperiert bereits seit knapp zehn Jahren mit PAYBACK und zählt zueinem der größten und beliebtesten der insgesamt 650Partnerunternehmen."Wir freuen uns, für weitere drei Jahre mit PAYBACK alsKooperationspartner zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, sich beimKauf von Telekom Produkten belohnen zu können, kommt bei unserenKunden gut an und rundet das Einkaufserlebnis positiv ab. So hat sichPAYBACK inzwischen zu einem spürbaren Mehrwert für unsere Kundenentwickelt", so Michael Hagspihl, Geschäftsführer PrivatkundenTelekom Deutschland GmbH."Langfristige Partnerschaften sind ein entscheidendes Kriteriumfür den Erfolg von PAYBACK und die Attraktivität für die Kunden.Daher freuen wir uns ganz besonders über diesen Vertrauensbeweis undüber die Möglichkeit, dass zwei so starke und beliebte Marken wie dieTelekom und PAYBACK gemeinsam Millionen Kunden in Deutschlandweiterhin tolle Vorteile bieten können", so PAYBACK GeschäftsführerBernhard Brugger. PAYBACK Punkte gibt es über alle Vertriebskanäleder Telekom, wie den rund 700 Telekom Shops, der kostenlosenBestell-Hotline und dem Online-Shop (www.telekom.de/PAYBACK).Pressekontakte:Deutsche Telekom AGCorporate CommunicationsGeorg von Wagner, PressesprecherTel.: 030-835382310E-Mail: georg.vonwagner@telekom.dewww.telekom.com/medienwww.telekom.com/fotoswww.twitter.com/deutschetelekomwww.facebook.com/deutschetelekomwww.telekom.com/blogwww.youtube.com/deutschetelekomwww.instagram.com/deutschetelekomPAYBACKNina PurtscherDirector Corporate CommunicationsTel.: +49 (0) 89 997 41 - 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.net | PAYBACK.de | facebook.com/PAYBACK |twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell