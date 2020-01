Telekom plant Fußball-EM 2024: Rechte-Verkauf, aber auch exklusiv

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Telekom hat nach dem überraschenden Kauf der TV-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wichtige Details bekanntgegeben.



"Wir wollen die EM nicht verstecken und wollen mehr als die vorgeschriebenen Spiele frei empfangbar übertragen", sagte der Telekom-Manager Henning Stiegenroth der Deutschen Presse-Agentur: "wir wollen mit Partnern zusammenarbeiten."

Stiegenroth erklärte: "Die großen Free-TV-Sender bieten sich an: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat1. Wir sind in Gesprächen." Aber ein Teil der Heim-EM wird ausschließlich im Internet zu sehen sein. "Wir wollen auch Spiele nur für uns", sagte der Telekom-Manager: "Es soll mehr als die notwendigen Spiele frei zu sehen geben, aber einige sind exklusiv nur für uns." Die Telekom betreibt die Internet-Plattform "Magenta TV".

Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass EM-Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinalpartien und das Endspiel in jedem Fall frei empfangbar sein müssen. Bislang übertrugen ARD und ZDF die EM-Turniere. Auch beim paneuropäischen Event in diesem Jahr werden die Spiele in den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt./mrs/DP/jha